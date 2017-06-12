Полузащитнику "Спартака" Зобнину провели операцию в Италии

По словам врачей, предполагаемый срок реабилитации спортсмена составит около шести месяцев.

Полузащитнику московского футбольного клуба "Спартак" Роману Зобнину провели операцию на колене. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Сегодня вечером в Риме Роману Зобнину была успешно сделана операция. Возвращайся скорее, Роман!

▶ https://t.co/uXpQESKNoN pic.twitter.com/6fuwz2ZIDu — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 июня 2017 г.

— Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава, — рассказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

По его словам, операция была проведена профессором Пьером Паоло Мариани в частной итальянской клинике "Вилла Стюарт". Сейчас 23-летний футболист чувствует себя хорошо. Вернуться на поле Зобнин сможет лишь через полгода.

Ранее Лайф сообщал, что травму спортсмен получил в ходе товарищеского матча между национальными сборными России и Венгрии 5 июня.