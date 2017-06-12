Полузащитнику "Спартака" Зобнину провели операцию в Италии

Читайте также

Полузащитнику "Спартака" Зобнину провели операцию в Италии

961

Полузащитник ФК "Спартак" Роман Зобнин. Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев

По словам врачей, предполагаемый срок реабилитации спортсмена составит около шести месяцев.

Полузащитнику московского футбольного клуба "Спартак" Роману Зобнину провели операцию на колене. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

— Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава, — рассказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

По его словам, операция была проведена профессором Пьером Паоло Мариани в частной итальянской клинике "Вилла Стюарт". Сейчас 23-летний футболист чувствует себя хорошо. Вернуться на поле Зобнин сможет лишь через полгода.

Ранее Лайф сообщал, что травму спортсмен получил в ходе товарищеского матча между национальными сборными России и Венгрии 5 июня.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!