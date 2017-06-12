Госдеп США расширил список самых опасных мировых террористов

В обновлённый документ занесены один из лидеров ИГИЛ и террористы из известной индонезийской группировки.

Один из лидеров ИГИЛ*, а также террористическая группировка из Индонезии занесены Госдепартаментом США в список глобальных террористов особой категории.

Как следует из официального заявления внешнеполитического ведомства, в санкционном списке оказался один из лидеров ИГИЛ — Ибрагим Хусейн аль-Азауи, — он, по данным Госдепа, причастен к разработке химоружия.

В этом списке также оказалась группировка "Совет моджахедов Индонезии". Сформированная в 2000 году, она брала на себя ответственность за ряд терактов. В частности, эта группировка ответственна за нападение на участников презентации книги канадского автора Иршада Манджи в 2012 году.

Указ Госдепа объявляет о введении санкций против иностранных лиц и групп, которые совершили или имеют существенный риск совершения терактов, угрожающих безопасности граждан США или нацбезопасности, внешней политике или экономике страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.