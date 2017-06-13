ИГИЛ назвало цели для атак в Рамадан

Список объектов, попадающих под угрозу, который боевики опубликовали ранее, значительно увеличился.

Представитель террористической группировки ИГИЛ* Аби аль-Хасан аль-Мухаджир призвал атаковать США, Европу, Россию, Австралию, Ирак, Иран, Сирию и Филиппины в священный месяц Рамадан. Аудиозапись послания была опубликована боевиками в их телеграм-канале, пишет Reuters.

По данным агентства, подлинность записи не может быть проверена, однако голос рассказчика был очень похож на голос представителя боевиков.

Ранее члены группировки распространили видеозапись с призывом к одиночным атакам на территории США. В качестве иллюстраций герой ролика — террорист американского происхождения — использовал фотографии Лас-Вегаса, Нью-Йорка и Вашингтона.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.