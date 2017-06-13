Стоун рассказал, под чьим контролем держались вопросы к Путину

В ходе работы над фильмом о российском президенте решение по темам оставалось исключительно в ведении авторов ленты.

Режиссёр Оливер Стоун сообщил, что во время работы над документальным фильмом о президенте РФ Владимире Путине у него не было ограничений по темам и вопросам.

В интервью изданию Los Angeles Times он подчеркнул, что решение о том, что показывать, полностью принадлежало авторам ленты.

— Не было запретов ни на какие вопросы. Их не нужно было показывать заранее. Это всё было полностью под нашим контролем, — сказал Стоун.

Режиссёр пояснил, что не ставил перед собой цель задавать Путину жёсткие вопросы — его в большей степени занимало мышление российского лидера. При этом он высказал мнение, что жёсткий тон в беседах мог бы навредить.

В этом смысле кинематографист вспомнил интервью журналистки NBC Мегин Келли, которая общалась с Путиным не более 10 минут. Режиссёр считает, что в "установлении враждебных отношений" Келли была чересчур усердна.

— Если бы я поступил так, то долго бы не продержался. С собеседником надо налаживать отношения и чувство доверия. А пытаться доказывать свой крутой характер ни к чему полезному не приведёт, — сказал Стоун.

Напомним, полная версия фильма о Владимире Путине ожидается 12–15 июня. Отрывки из этой ленты разместил канал ShowTime.