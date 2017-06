Конгрессмен-демократ предложил принять в США "закон о COVFEFE"

По мнению автора законопроекта, политики должны отвечать за все свои слова и действия в соцсетях.

Член Палаты представителей США Майк Куигли предложил принять закон, по которому все действия американского президента в соцсетях должны сохраняться и вноситься в национальный архив. Проект документа сам Куигли достаточно остроумно назвал "законом о COVFEFE (Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement Act), обыграв акронимом знаменитый твит Трампа.

Как сообщает Independent, сам конгрессмен пояснил, что тем самым он не только надеется поддержать общественное доверие к властям, но и заставить политиков отвечать за то, что они делают и говорят, даже если это — всего лишь сообщения в 140 символов в "Твиттере".

— Если президент вдруг решит использовать соцсети для внезапных политических прокламаций, мы должны быть уверены, что все эти заявления задокументированы и сохранены для дальнейшего использования, — добавил он.

Активность Трампа в соцсетях доставляла немало головной боли его соратникам как во время предвыборной кампании, так и после вступления в должность президента. Звучали даже идеи "отлучить" Трампа от "Твиттера" и контролировать каждую его публикацию там.