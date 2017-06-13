Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

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Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

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Алексей Навальный. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Симоновский районный суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Навальному вменяли неповиновение сотрудникам полиции, а также повторное нарушение порядка организации массового мероприятия.

Напомним, 11 июня политик призвал своих сторонников провести митинг против коррупции не на согласованном со столичными властями месте — проспекте Академика Сахарова, а на Тверской улице. Перенос акции Навальный объяснил тем, что под давлением мэрии подрядчики отказались сотрудничать с организаторами акции и устанавливать сцену и звукоусиливающую аппаратуру.

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