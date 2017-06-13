При назначении наказания Навальному суд учёл его прошлые "заслуги"

Доводы защиты об отсутствии состава преступления в действиях политика суд счёл несостоятельными.

Судья Симоновского районного суда Москвы Лоскутова при назначении наказания Алексею Навальному учла, что политик ранее уже привлекался к административной ответственности.

То, что 12 июня Алексей Навальный в очередной раз нарушил порядок организации массового мероприятия, подтверждалось записью, который сам политик накануне сделал на своём сайте. Он призывал сторонников провести протестную акцию не на проспекте Академика Сахарова, а на Тверской улице. Кроме того, к делу были приобщены письменные объяснения сотрудников полиции и понятых.

Защита настаивала на том, что в действиях Навального отсутствовал состав преступления, а время совершения вменяемого ему преступления не установлено, однако суд счёл эти доводы несостоятельными и отклонил их.

— При назначении наказания суд учитывает характер и общественную опасность совершённого административного правонарушения, данные о личности А. Навального, факт привлечения ранее к административной ответственности, в связи с чем считает возможным назначить ему наказание в виде административного ареста на 30 суток, — говорится в материалах суда.

Оспорить это решение Алексей Навальный и его адвокаты смогут в течение десяти дней в Московском городском суде.