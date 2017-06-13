Евросоюз присоединился к призыву США освободить задержанных на акциях протеста

ЕС увидел в задержании участников несогласованного митинга "угрозы основополагающим свободам".

После того как США осудили задержания участников протестных акций в России, с призывом освободить их к российским властям обратился Евросоюз.

В частности, в коммюнике, который вечером 12 июня распространил Брюссель, отмечается, что задержание мирных демонстрантов в Москве, Петербурге и других российских городах "угрожает основополагающим свободам".

— Мы ожидаем, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, в защиту этих прав, и безотлагательно освободят мирных демонстрантов или тех людей, которые намеревались реализовать свои основные права, — гласит текст заявления ЕС.

ЕС ожидает, что основополагающие права "будут защищены, а не подорваны".

Ранее Лайф приводил заявление пресс-службы столичного главка МВД, согласно которому в несогласованной оппозиционной акции в российской столице приняли участие четыре с половиной тысячи человек. Более 150 митингующих были задержаны за нарушение общественного порядка.