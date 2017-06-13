СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов потратить на возвращение Роналду €200 млн

При этом сам спортсмен неоднократно заявлял, что счастлив в "Реале" и не собирается никуда уходить.

Испанское издание El Confidencial сообщило о предложении, которое английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" собирается сделать мадридскому "Реалу". Речь идёт о 200 миллионах евро, которые манкунианцы якобы готовы заплатить за возвращение португальца Криштиану Роналду.

Как утверждает СМИ, своё предложение англичане направят президенту "Реала" Флорентино Пересу уже на этой неделе. Впрочем, справедливости ради отметим, что спекуляции насчёт возвращения Роналду в "Юнайтед" в СМИ появляются каждое трансферное окно, несмотря на неоднократные заверения спортсмена, что он счастлив в "Реале" и не собирается уходить.

В составе "Манчестер Юнайтед" Роналду выступал с 2003 по 2009 год. За это время он трижды становился чемпионом Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Из стана англичан португалец перебрался как раз в "Реал", который заплатил за переход 94 миллиона евро.

Куда более вероятностным видится переход в "Манчестер Юнайтед" другого игрока "Реала" — 24-летнего нападающего Альваро Мораты. По слухам, манкунианцы готовы заплатить за него 70 миллионов евро. Не исключено, что вместе с испанцем на Туманный Альбион переберётся и его одноклубник — колумбиец Хамес Родригес. По информации СМИ, интерес к полузащитнику помимо клуба "Манчестер Юнайтед" проявляет и лондонский "Челси".