Хорошие парни. Деннис Родман снова решил погостить у Ким Чен Ына

Ранее бывший баскетболист уже не раз бывал в КНДР, и он остаётся редким американцем, поддерживающим дружеские отношения с северокорейским лидером.

Звезда NBA Деннис Родман, являющийся частым гостем КНДР, собирается снова посетить эту страну. По информации телекомпании CNN, звезда американского баскетбола прилетит в Пхеньян 13 июня.

Эта информация появилась после того, как представитель CNN заметил Родмана в международном аэропорту Пекина. И хотя сам спортсмен отвечать на вопросы о своём визите отказался, неназванные северокорейские чиновники подтвердили телеканалу факт его прибытия в КНДР.

CNN напоминает, что Родман остаётся редким американцем, который регулярно проводит встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и именует его "хорошим парнем". 56-летний Родман бывал в Северной Корее минимум четыре раза, последний его приезд датируется январём 2014 года, когда в честь дня рождения лидера страны состоялся товарищеский матч ветеранов НБА с северокорейской сборной.

На этот поединок Родман привёз известных игроков — Кенни Андерсона, Клиффорда Робинсона, Вина Бейкера, Крейга Ходжеса, Дага Кристи. После возвращения из Северной Кореи его поместили в клинику для прохождения курса лечения от алкоголизма.

Эта игра состоялась по инициативе экс-звезды NBA. Выступая в рамках мероприятия, Родман заявил, что Ким Чен Ын — это "настоящий лидер, который заботится о своём народе, и народ его любит".