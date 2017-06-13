Почти половина американцев выступает за импичмент Трампу

По репутации президента США ударил его конфликт с теперь уже бывшим главой ФБР Джеймсом Коми.

47 процентов жителей США поддерживают идею импичмента президенту страны Дональду Трампу. Против этой процедуры выступили 43 процента опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Public Policy Polling.

Рейтинг главы Белого дома продолжает оставаться низким — действия Трампа поддерживает только 41 процент американцев.

По репутации президента ударил и его конфликт с теперь уже экс-главой Федерального бюро расследований Джеймсом Коми. 51 проценту респондентов Коми показался более надёжным человеком, нежели Трамп, за которого вступились 39 процентов опрошенных.