Путин рассказал Оливеру Стоуну об отношениях со своими зятьями

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Путин рассказал Оливеру Стоуну об отношениях со своими зятьями

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Российский президент Владимир Путин рассказал режиссёру Оливеру Стоуну, который снял про него четырёхсерийный документальный фильм, об отношениях со своими дочерьми и зятьями.

По словам главы государства, дочери никак не связаны с политикой и крупным бизнесом, а занимаются наукой и образованием. Путин добавил, что обе его дочери замужем и иногда он встречается с ними и их мужьями.

Оливер Стоун поинтересовался, случаются ли у российского президента и его зятьёв расхождения во мнении по каким-либо вопросам. Владимир Путин признался, что да.

— Но мы не спорим, а скорее дискутируем, — подчеркнул он.

На реплику Оливера Стоуна, что Владимиру Путину очень повезло с детьми, президент ответил: "Я ими горжусь".

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