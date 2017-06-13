Путин указал на опасности, о которых предупреждает фильм Стэнли Кубрика

По мнению президента РФ, в "Докторе Стрейнджлав" есть серьёзные и предупреждающие о реальных опасностях вещи.

При всей своей фантастичности фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" даёт представление о реальных опасностях. Об этом президент России Владимир Путин заявил в беседе с американским режиссёром Оливером Стоуном.

Напомним, первую серию ленты о российском лидере телеканал ShowTime покажет 13 июня в 4:00 мск. Пока премьеру фильма предваряет ряд фрагментов.

В ходе работы над лентой Стоун настоятельно рекомендовал Путину ознакомиться с фильмом Кубрика. А после того, как позже они посмотрели его вместе, президент РФ отметил, что в "Докторе Стрейнджлав" "есть вещи, которые действительно заставляют кое о чём задуматься"

— Потому что при всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи, которые являются серьёзными вполне и предупреждающими о реальных опасностях, — сказал Путин.

Он отметил, что некоторые вещи режиссёр угадал даже с технической точки зрения, добавив, что "с тех пор мало что изменилось".

— Разница в том, что современные системы вооружений стали сложнее, и идея оружия возмездия и невозможность управлять этой системой — они достаточно актуальны и для сегодняшнего дня, — высказал мнение президент.

Ранее Лайф рассказывал о курьёзном случае с коробочкой от DVD-диска с фильмом Кубрика, которую Стоун подарил Путину после просмотра. Как оказалось, сам диск собеседник президента РФ забыл извлечь из плеера.

— Типичный американский подарок, — так Путин прокомментировал эту ситуацию.