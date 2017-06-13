Концерт на Красной площади в Москве собрал 30 тысяч россиян

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии.

Около 30 тысяч человек пришли на Красную площадь 12 июня, чтобы отпраздновать День России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

— На Красной площади проходит праздничный концерт, посвящённый празднованию Дня России, с участием звёзд российской эстрады, — говорится на сайте ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что 12 июня в народных гуляниях в честь национального праздника приняли участие порядка 3,5 млн москвичей. Всего в России на улицы вышли около семи миллионов человек.

Лидеры нескольких государств направили поздравительные письма на имя президента Владимира Путина, в которых пожелали россиянам счастья и благополучия.