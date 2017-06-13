Пастор расплакался, увидев разгромленную вандалами церковь

Неизвестные выбили окна, сломали унитаз, скамейки и другую мебель. Общая сумма ущерба составила $75 тысяч.

Пастор из американского города Канзас-Сити (штат Канзас) Брайан Манн расплакался, увидев церковь, разгромленную вандалами. Об этом сообщает Fox News.

О том, что произошло, Манн узнал от дьякона, который позвонил ему среди ночи.

— Я ожидал, что это будет плохо, но не до такой степени. Когда я вошёл, я на самом деле расплакался, — сказал священник.

По его словам, вандалы выбили стёкла, сломали всю мебель и туалет, из-за чего по полу текла вода. Система сигнализации, установленная в здании, не сработала из-за того, что преступники залезли внутрь через окно.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.