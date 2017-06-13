Пастор расплакался, увидев разгромленную вандалами церковь

Пастор из американского города Канзас-Сити (штат Канзас) Брайан Манн расплакался, увидев церковь, разгромленную вандалами. Об этом сообщает Fox News.
О том, что произошло, Манн узнал от дьякона, который позвонил ему среди ночи.
— Я ожидал, что это будет плохо, но не до такой степени. Когда я вошёл, я на самом деле расплакался, — сказал священник.
По его словам, вандалы выбили стёкла, сломали всю мебель и туалет, из-за чего по полу текла вода. Система сигнализации, установленная в здании, не сработала из-за того, что преступники залезли внутрь через окно.
Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.
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