WP: Российские хакеры могут нарушить электроснабжение американских городов

Вредоносная программа способна перехватить управление компьютерами, регулирующими работу энергосистем.

Россия располагает кибероружием, которое способно оставить без электроэнергии американские города. Как сообщает издание Washington Post, хакеры уже использовали вредоносную программу CrashOverride в декабре 2015 года, нарушив энергетическую систему Украины, но при небольшой модификации её можно успешно применить и против американских систем электроснабжения.

Информация о потенциальной угрозе содержится в отчёте, подготовленном компанией Dragos, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности. Как следует из документа, работающие на российское правительство хакеры в последние годы проявляли интерес к энергетическим и другим коммунальным системам США.

По словам специалистов, с помощью программы CrashOverride хакеры могут манипулировать настройками управления питанием электрических систем. Даже если оператор сети попытается заблокировать её действие, программа всё равно активирует автоматические выключатели, которые остановят поток электроэнергии.

Кроме того, вирус способен уничтожить программное обеспечение компьютеров, регулирующих работу энергосистемы, тем самым вынудив операторов перейти на ручное управление.

С помощью этой вредоносной программы киберпреступники способны установить "бомбы замедленного действия" сразу в нескольких точках и активировать их одновременно, что парализует работу целого ряда коммунальных систем.