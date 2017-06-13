Путин настаивает на принципиальном невмешательстве РФ в политику других стран

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Путин настаивает на принципиальном невмешательстве РФ в политику других стран

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Россия, в отличие от многих партнёров, никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, заявил Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну.

— Мы, в отличие от многих наших партнёров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что это является одним из принципов в работе.

Напомним, отрывок фильма о президенте РФ распространил телеканал Showtime. Первая серия ленты будет показана 13 июня в 4:00 по московскому времени.

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