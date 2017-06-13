Американец получил срок за 400 тысяч попыток взломать фонд Клинтона

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил американца Тимоти Селдака к полутора годам тюрьмы за попытки взлома компьютеров фонда Билла Клинтона. Об этом сообщает NY Daily News.
По информации издания, в период с июня по июль 2015 года житель Флориды сделал более 400 тысяч попыток взломать систему организации. Сотрудники спецслужб США проследили, откуда исходит угроза, задержали злоумышленника и конфисковали у него 42 компьютера и электронных устройства.
В процессе расследования дела выяснилось, что Селдак продолжительное время занимался производством детской порнографии. За это федеральным судом Флориды позже он был приговорён к 42 годам лишения свободы.
Сообщается, что два срока складываться не будут.
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