Вдова брата Башара Асада пытается добиться убежища в Германии

Фатиме Масуд Асад, бежавшей из Сирии в прошлом году, уже дважды было отказано в статусе беженца, поэтому ей пришлось подать апелляцию.

Чиновники федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия (запад ФРГ) отказали в предоставлении убежища Фатиме Масуд Асад, вдове двоюродного брата президента Сирии Башара Асада.

Представитель местных властей в комментарии агентству DPA сообщил, что причина, по которой женщина попросила статус беженца, неизвестна. Отмечается, что на резолюцию немецких чиновников Фатима подала апелляцию, а решение по своему вопросу она ожидает в одном из центров для беженцев.

Газета Westfälische Nachrichten уточняет, что муж Фатимы Асад был убит в 2014 году в ходе гражданской войны в Сирии. По данным издания, из-за того, что женщину начали преследовать власти, ей пришлось бежать из Сирии.

Она прибыла в Германию год назад и подала прошение о предоставлении убежища властям города Бад-Белебург. На тот момент ей также было отказано в статусе беженца.

Между тем DPA сообщает, что Фатима, у которой помимо сирийского паспорта есть ещё и ливанский, подвергается нападкам со стороны других мигрантов, которые из-за гражданской войны тоже бежали из Сирии.