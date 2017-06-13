В южнокорейском университете Йонсей прогремел взрыв

Неизвестное взрывное устройство сработало в университете Йонсей в столице Южной Кореи Сеуле. Как сообщает агентство "Рёнхап", пострадал один из профессоров учебного заведения.

По данным сеульской полиции, взрыв прогремел в 8:41 утра по местному времени (02:41 мск) в здании, где находится инженерно-строительный факультет. Пострадавший — преподаватель по фамилии Ким, который ведёт в университете занятия по архитектуре — получил ожоги.

По словам очевидцев произошедшего, устройство сработало в тот момент, когда профессор открыл коробку. При этом, как утверждают они, взрывчатка была начинена поражающими элементами.

Полиция сейчас проводит расследование инцидента. Вероятность теракта пока не исключается.