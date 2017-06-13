Путин: Американцы сами вырастили "Аль-Каиду"

По словам президента, это началось в то время, когда спецслужбы США поддерживали исламский фундаментализм в борьбе с советскими войсками в Афганистане.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Аль-Каида"* является результатом деятельности США, которым за это следует осознавать свою ответственность.

— "Аль-Каида"-то — не результат нашей деятельности. Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось ещё со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане, — заявил российский президент в фильме режиссёра Оливера Стоуна, который показал телеканал Showtime.

Таким образом, президент отметил, что американцы "сами вырастили и "Аль-Каиду", и бен Ладена". При этом Путин констатировал, что "это всё вышло из-под контроля".

— И это всегда так бывает. И наши партнёры в США должны были об этом знать. Это их вина, — указал глава российского государства.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.