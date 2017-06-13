Главу Пентагона шокировал низкий уровень готовности армии США

По мнению министра, ни один враг Соединённых Штатов не нанёс армии страны большего ущерба, чем урезание военного бюджета.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, приступивший к работе 20 января этого года, был шокирован состоянием вооружённых сил страны. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, он заявил во время выступления перед конгрессменами.

По мнению главы Пентагона, ни один враг Соединённых Штатов не нанёс большего ущерба их армии, чем урезание бюджета.

— Чтобы выбраться из этой ситуации, потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов, — обратился Мэттис к конгрессменам.

Министр обороны попросил конгрессменов увеличить военный бюджет США до 639 млрд долларов в следующем году.