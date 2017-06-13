Путин — о своём президентстве: В сложное время взял ответственность на себя

Владимир Путин не знает, почему бывший президент РФ Борис Ельцин сделал свой выбор в пользу его кандидатуры. В фильме Оливера Стоуна The Putin Interviews он признался, что в тот сложный для страны период ему фактически пришлось взять на себя всю ответственность.

— Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне, — заявил Путин.

Он отметил, что на тот момент не был уверен на сто процентов, что станет главой государства, поскольку "никаких гарантий по этому поводу никто не давал".

— Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти, — подчеркнул Путин.

— Это было очень тяжёлое испытание для страны. Мне пришлось фактически взять ответственность на себя за эту ситуацию, — сказал президент.