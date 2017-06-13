Протестующие подожгли здание Верховного суда Венесуэлы

Полицейские смогли разогнать участников погрома, а прибывшие на место пожарные потушили огонь.

Группа демонстрантов закидала здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе коктейлями Молотова, из-за чего там произошёл пожар.

#SolucionConstituyente La señora fiscal en vez de imputar el terrorismo, se coloca al lado de los traidores. No lo olvides pueblo. pic.twitter.com/UYoysedD6D — Mario Silva (@LaHojillaenTV) 12 июня 2017 г.

El Universal сообщает, что протестующие устроили погром и в отделении одного из банков. Полицейские смогли разогнать молодых людей при помощи слезоточивого газа, пожарные потушили огонь.

Manifestantes queman edificio de justicia durante protesta en Caracas https://t.co/tH9dHQGLjZ pic.twitter.com/bpCZB26DFI — El Universal (@El_Universal_Mx) 13 июня 2017 г.

Напомним, антиправительственные митинги начались в Венесуэле в апреле, после решения Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Протестующие требуют отставки президента страны Николаса Мадуро, который обвиняет оппозицию в трагических последствиях протестов.

За время манифестаций по разным оценкам погибло от 67 до 80 человек, пострадало более 1,3 тысячи.