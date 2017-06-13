Протестующие подожгли здание Верховного суда Венесуэлы

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Протестующие подожгли здание Верховного суда Венесуэлы

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Протестующий держит национальный флаг, стоя перед горящим зданием Верховного суда Венесуэлы. Фото: © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Полицейские смогли разогнать участников погрома, а прибывшие на место пожарные потушили огонь.

Группа демонстрантов закидала здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе коктейлями Молотова, из-за чего там произошёл пожар.

El Universal сообщает, что протестующие устроили погром и в отделении одного из банков. Полицейские смогли разогнать молодых людей при помощи слезоточивого газа, пожарные потушили огонь.

Напомним, антиправительственные митинги начались в Венесуэле в апреле, после решения Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Протестующие требуют отставки президента страны Николаса Мадуро, который обвиняет оппозицию в трагических последствиях протестов.

За время манифестаций по разным оценкам погибло от 67 до 80 человек, пострадало более 1,3 тысячи.

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