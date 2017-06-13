В Забайкалье скончался водитель попавшего в ДТП автобуса

Он стал 14-й жертвой страшной аварии, которая накануне произошла на трассе "Байкал".

Водитель автобуса, попавшего накануне в ДТП в Забайкальском крае, скончался в реанимации Петровск-Забайкальской центральной райбольницы. Об этом сообщил Минздрав Забайкальского края.

Таким образом, мужчина стал 14-м погибшим в аварии.

В ЦРБ на сегодняшний день осталась одна женщина. Её состояние характеризуется как стабильно тяжёлое, она подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, следователи считают, что причиной ДТП могло стать то обстоятельство, что дорожники не установили предупреждающие знаки в месте проведения работ, из-за чего автобус перевернулся на полном ходу.