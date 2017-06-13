Заместитель генконсула Бангладеш привёз в США раба

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Заместитель генконсула Бангладеш привёз в США раба

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Мужчина. Фото: © Reuters

Согласно материалам дела, дипломат отобрал у несчастного документы, заставлял работать бесплатно и регулярно избивал.

Заместителю генерального консула Бангладеш Мохаммеду Шахельдул Исламу предъявили обвинения в организации незаконной рабочей деятельности. Об этом сообщает NY Daily News со ссылкой на заявление прокуратуры района Куинс (Нью-Йорк).

По словам прокурора Ричарда Брауна, 45-летнего дипломата также обвинили в "применении физической силы и угроз по отношению к работавшему на него человеку, которому он отказывался платить". Из документов следует, что Ислам помог в организации перевозки гражданина Бангладеш на территорию США, после чего забрал у него паспорт, заставлял работать и регулярно избивал. Он также грозился депортировать мужчину и убить всех членов его семьи.

Суд начнёт рассматривать дело 28 июня текущего года. В том случае, если Ислама признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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