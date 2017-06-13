Путин: США использовали террористов для дестабилизации обстановки в России

Американские спецслужбы оказывали боевикам техническую поддержку и даже занимались переброской с места на место.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что Соединённые Штаты поддерживали боевиков во время войны в Чечне, надеясь тем самым дестабилизировать обстановку в стране.

— У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнёры на словах говорят о поддержке России и готовности к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России, — сказал российский лидер.

По его словам, уверенность Москвы строится не на догадках — власти располагали доказательствами, что американские спецслужбы оказывали оперативную и финансовую поддержку чеченским боевикам.

— Помню, что был даже такой момент: я назвал президенту Бушу фамилии сотрудников спецслужб США, которые работали на Кавказе и не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков из одного места в другое. Его реакция была очень правильная — он сказал, что очень негативно относится к этому и с этим разберётся, — рассказал Путин Стоуну.

Однако через некоторое время в Москву пришло письмо из Центрального разведывательного управления США, в котором говорилось, что американские спецслужбы "считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут делать это дальше".

— Ясно было, что речь идёт не просто об оппозиционных силах, а о террористических структурах и организациях. Но тем не менее их представляли в виде какой-то оппозиции, — резюмировал Путин.

Напомним, сегодня на телеканале Showtime вышла первая часть четырёхсерийного документального фильма, основанного на беседах Оливера Стоуна с Владимиром Путиным.