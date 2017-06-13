Путин рассказал, как заставил олигархов работать по справедливым законам

С представителями крупного бизнеса у президента состоялся большой разговор, в котором им было указано на недопустимость прежних схем.

При том, что подавляющее большинство олигархов согласились работать по справедливым законам, были и такие, кому это не понравилось, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью Оливеру Стоуну глава государства пояснил, что такие олигархи заработали свои капиталы не бизнес-талантами, а способностью выстроить отношения с властью.

— Им же было сказано, что никто не посягает на собственность. Наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливыми. Но закон есть закон. Это тоже одно из правил, — подчеркнул Путин.

Он рассказал, как в процессе "откровенного честного разговора" заявил представителям бизнеса, что прежним схемам пора прекратить своё существование. Законы, по словам Путина, должны быть более справедливыми, и бизнесу необходимо нести большую социальную ответственность.

Подавляющее большинство бизнесменов в эти правила вписались, но были и такие, кому не понравились новые нормы.

— Не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью, — пояснил Путин.

Впрочем, уточнил президент, таких были единицы.