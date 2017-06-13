Путин: США загнали себя в ловушку идеей о собственной исключительности

Нежелание анализировать ситуацию и думать о последствиях привело к тому, что страна начала функционировать неэффективно.

Президент России Владимир Путин объяснил режиссёру Оливеру Стоуну, снявшему о нём четырёхсерийный документальный фильм, в чём заключалась ошибка Соединённых Штатов, которую они допустили после развала Советского Союза.

— Когда распался Советский Союз и США почувствовали себя во главе цивилизованного мира, то возникла иллюзия, что теперь Соединённые Штаты могут всё и им за это ничего не будет. А это всегда ловушка: и человек, и страна начинают допускать ошибки. Нет необходимости анализировать ситуацию, нет необходимости думать о последствиях, страна начинает функционировать неэффективно, — заметил Владимир Путин.

Вместе с этим осознание себя единственной мировой державой породило у американского народа идею о собственной исключительности. В итоге, уверен Путин, правительство страны, вынужденное действовать в соответствии с имперским мышлением в обществе, зачастую делает то, что идёт не на пользу народу Соединённых Штатов.