Израильские хакеры узнали, что ИГИЛ разработало заминированные ноутбуки

Кибервзломщики от спецслужб Израиля проникли в компьютерные сети террористов, а затем поделились добытой информацией с международными коллегами.

Израильские разведслужбы узнали о том, что ИГИЛ* разрабатывает ноутбук, специально начинённый взрывчаткой для проникновения в пассажирские самолёты с целью их подрывов.

Как пишет The New York Times, именно это обстоятельство послужило причиной того, что 21 марта был введён запрет на провоз гаджетов и других электронных устройств на рейсах, которые направляются в США из 10 аэропортов мира.

Хакерам от разведслужб Израиля удалось взломать сеть террористов, занимающихся производством взрывных устройств, которая базируется в Сирии.

Издание отмечает, что израильтяне после этого оповестили своих коллег о разработке заминированных гаджетов, которые невозможно определить стандартными приборами сканирования в аэропортах. Они же выяснили, как такие бомбы приводятся в действие.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.