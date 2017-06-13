Израильские хакеры узнали, что ИГИЛ разработало заминированные ноутбуки

Израильские разведслужбы узнали о том, что ИГИЛ* разрабатывает ноутбук, специально начинённый взрывчаткой для проникновения в пассажирские самолёты с целью их подрывов.
Как пишет The New York Times, именно это обстоятельство послужило причиной того, что 21 марта был введён запрет на провоз гаджетов и других электронных устройств на рейсах, которые направляются в США из 10 аэропортов мира.
Хакерам от разведслужб Израиля удалось взломать сеть террористов, занимающихся производством взрывных устройств, которая базируется в Сирии.
Издание отмечает, что израильтяне после этого оповестили своих коллег о разработке заминированных гаджетов, которые невозможно определить стандартными приборами сканирования в аэропортах. Они же выяснили, как такие бомбы приводятся в действие.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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