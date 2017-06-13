Глава Пентагона: Ничто не указывает на желание РФ иметь хорошие отношения с США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не видит никаких признаков того, что Россия хочет наладить отношения с Соединёнными Штатами. Вместо этого она выбрала для себя роль стратегического соперника.
— Сейчас я не вижу, что мистер Путин хочет хороших отношений с нами. Это не означает, что мы не можем искать точки соприкосновения. Но сейчас он избрал путь соперничества, и нам приходится иметь дело с таким нашим видением ситуации, — отметил Мэттис.
Напомним, ранее глава Пентагона обратился к Конгрессу США с просьбой увеличить военный бюджет страны.
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