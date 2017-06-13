Глава Пентагона: Ничто не указывает на желание РФ иметь хорошие отношения с США

При этом министр обороны США отметил, что поиск точек соприкосновения между двумя странами не прекращается.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не видит никаких признаков того, что Россия хочет наладить отношения с Соединёнными Штатами. Вместо этого она выбрала для себя роль стратегического соперника.

— Сейчас я не вижу, что мистер Путин хочет хороших отношений с нами. Это не означает, что мы не можем искать точки соприкосновения. Но сейчас он избрал путь соперничества, и нам приходится иметь дело с таким нашим видением ситуации, — отметил Мэттис.

Напомним, ранее глава Пентагона обратился к Конгрессу США с просьбой увеличить военный бюджет страны.