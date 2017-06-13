Запрет на указание пола в вакансиях усугубил дискриминацию при приёме на работу

Соискатели всё чаще проходят "холостые собеседования", поскольку без указания в объявлении запросов работодателя заведомо обречены на отказ.

Запрет на указание пола и возраста кандидатов в вакансиях мешает найти работу 40% соискателей. Газета "Известия" со ссылкой исследовательского центра компании Superjob отмечает, что введённые четыре изменения в КоАП РФ только усугубили дискриминацию при приёме на работу.

С жалобами на такую ситуацию сталкиваются как мужчины, так и женщины. Первых не берут работать секретарями, кадровиками и официантами, вторых по-прежнему не ставят руководить. В итоге необоснованные отказы после собеседований всё чаше становятся причинами обращения в суд.

Недовольство соискателей вызывают так называемые "холостые" собеседования — это когда работодатель не указывает в вакансии пол и возраст искомого работника, однако при приёме на работу эти факторы являются решающими. На таких собеседованиях соискатели заведомо обречены на отказ, поскольку не отвечают конкретным запросам работодателя.

Получается, что на рынке труда государство, с одной стороны, обеспечило всем равное право на труд без какой-либо дискриминации. Однако, с другой, дискриминация по факту осталась, ведь решение о пригодности кандидата принимает работодатель, руководствующийся исключительно своими требованиями.