Китай установил дипломатические отношения с Панамой

С соответствующим заявлением 13 июня выступил панамский президент Хуан Карлос Варела.

Министр иностранных дел Китая Ванг И и его коллега из Панамы Исабель Сен Мало де Альварадо в ходе переговоров в Пекине подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает CGTN.

China, Panama signed a joint communique Tue on the establishment of diplomatic relations https://t.co/QP4uIVlphR pic.twitter.com/0i7FZ1DIWG — People's Daily,China (@PDChina) 13 июня 2017 г.

По информации телеканала, параллельно с этим власти Панамы разорвали внешнеполитические контакты с Тайванем.

— Мы разрываем дипломатические связи с Тайванем и прекращаем с ним поддерживать все официальные межгосударственные контакты, — говорится в заявлении, опубликованном панамским правительством.