Китай установил дипломатические отношения с Панамой

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Китай установил дипломатические отношения с Панамой

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Министры иностранных дел Панамы и Китая. Фото: © REUETRS/Greg Baker

С соответствующим заявлением 13 июня выступил панамский президент Хуан Карлос Варела.

Министр иностранных дел Китая Ванг И и его коллега из Панамы Исабель Сен Мало де Альварадо в ходе переговоров в Пекине подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает CGTN.

По информации телеканала, параллельно с этим власти Панамы разорвали внешнеполитические контакты с Тайванем.

— Мы разрываем дипломатические связи с Тайванем и прекращаем с ним поддерживать все официальные межгосударственные контакты, — говорится в заявлении, опубликованном панамским правительством.

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