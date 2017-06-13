Китай установил дипломатические отношения с Панамой

Министр иностранных дел Китая Ванг И и его коллега из Панамы Исабель Сен Мало де Альварадо в ходе переговоров в Пекине подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает CGTN.
China, Panama signed a joint communique Tue on the establishment of diplomatic relations https://t.co/QP4uIVlphR pic.twitter.com/0i7FZ1DIWG— People's Daily,China (@PDChina) 13 июня 2017 г.
По информации телеканала, параллельно с этим власти Панамы разорвали внешнеполитические контакты с Тайванем.
— Мы разрываем дипломатические связи с Тайванем и прекращаем с ним поддерживать все официальные межгосударственные контакты, — говорится в заявлении, опубликованном панамским правительством.
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