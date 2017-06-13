"Голден Стэйт" стал пятикратным чемпионом НБА

В финальной серии калифорнийские баскетболисты со счётом 4:1 одолели соперников из Кливленда.

Клуб "Голден Стэйт уорриорз" обыграл в пятом мачте финальной серии "Кливленд кавальерс" и в пятый раз в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, проходившая на домашней арене "Уорриорз", завершилась со счётом 129:120, а общий счёт в серии стал 4:1 в пользу команды из Окленда. Самым результативным игроком матча стал форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, набравший 41 очко и сделавший 13 подборов и 8 передач. В составе "Голден Стэйт" блистал форвард Кевин Дюрант, настрелявший 39 очков.

Отметим, что "Голден Стэйт" и "Кливленд" встречаются в финале третий год подряд. В 2015-м победу одержали баскетболисты "Голден Стэйт", однако на следующий год их соперники в драматичнейшем финале сумели взять реванш, уступая по ходу серии со счётом 1:3. В этом году калифорнийской команде вновь не было равных, к тому же она сумела побить рекорд по числу побед в плей-офф подряд.