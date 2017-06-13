США введут санкции против РФ за поставку оружия Асаду и кибератаки

Сенаторы собираются позволить администрации президента применять карательные меры в отношении нескольких секторов российской экономики.

Члены американского сената договорились об уточнении и дополнении антироссийских санкций. Как сообщает NBC News, ограничения коснутся добычи полезных ископаемых, металлургии, железнодорожных и грузовых перевозок.

Данные инициативы будут прикреплены к "находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана". В законе будут уточнены уже действующие санкции, а также добавлены новые. Известно, что поправки заденут лиц, причастных к поставкам оружия сирийским военным, проводящих кибератаки, нарушающих права человека, а также сотрудников российской разведки и оборонного сектора.

Рассмотрение документа планируется уже на этой неделе.