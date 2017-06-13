Водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела после ДТП под Томском

По информации правоохранителей, погиб пятимесячный ребёнок, а также пострадал 21 человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в отношении водителя автобуса, который попал в ДТП на трассе Томск — Колпашево. Авария произошла в районе посёлка Сугот накануне днём.

Водителя допросили в качестве подозреваемого. Он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщили в УМВД по Томской области, мужчина не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне автобуса находилось 27 человек.

В результате произошедшего погиб пятимесячный ребёнок. 21 человек, в том числе четверо детей, получил травмы.