Водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела после ДТП под Томском

Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в отношении водителя автобуса, который попал в ДТП на трассе Томск — Колпашево. Авария произошла в районе посёлка Сугот накануне днём.
Водителя допросили в качестве подозреваемого. Он находится под подпиской о невыезде.
Как сообщили в УМВД по Томской области, мужчина не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне автобуса находилось 27 человек.
В результате произошедшего погиб пятимесячный ребёнок. 21 человек, в том числе четверо детей, получил травмы.
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