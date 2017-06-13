Украинцы Крыма и Донбасса получат паспорта для безвиза только после спецпроверки

Кабинет министров Украины рекомендовал проводить дополнительную идентификацию личности.

Гражданам Украины, которые прописаны на территориях, неподконтрольных Киеву, для получения биометрических паспортов необходимо будет предоставить дополнительный пакет документов. Об этом пресс-секретарь предприятия "Документ" Владимир Полищук сообщил в эфире телеканала "Еспресо TV".

— Если вы пришли сделать биопаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены будем просить предоставить свидетельство о рождении, военный билет или другие документы, — сказал Полищук.

Далее будет проведена дополнительная идентификация через другие органы власти и только после этого выдан биометрический паспорт. По словам пресс-секретаря организации, это распоряжение Кабинета министров Украины.

Ранее Лайф сообщал, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня. В честь этого события президент страны Пётр Порошенко открыл символическую "дверь в Европу", где его ждал президент Словакии Андрей Киска.