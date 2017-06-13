Четыре человека пострадали из-за вспышки метана на шахте в Донецкой области

С ожогами различной степени тяжести горняков доставили в медучреждение Краматорска.

Вспышка газа метана произошла в шахте "Новодонецкая" Добропольского района Донецкой области. Пострадало четыре горняка. С ожогами их доставили в больницу Краматорска. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, все пострадавшие — проходчики, проходившие выработку на третьем северном вентиляционном штреке L3. У троих из них ожоги 50–60% тела, у одного — 15%.

Волынец добавил, что в момент аварии в шахте находилось 122 человека. Из них 29 человек были на аварийном участке.