Украинцы придумали, как попасть на концерты российских звёзд

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Украинцы придумали, как попасть на концерты российских звёзд

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Григорий Лепс и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Менеджеры турфирм утверждают, что особой популярностью пользуются диджейские и рок-фестивали.

Туристические компании Украины занялись организацией поездок на концерты в том числе "запрещённых" в стране российских музыкантов. Об этом сообщил украинский портал "Вести".

Так, жителям Одессы предлагают отправиться в Кишинёв на концерт группы "Ленинград". Цена за трансфер — 450 гривен (975 рублей).

— На "Ленинград" у нас уехало восемь автобусов по 50 человек. Мы там не ночевали, приехали за час до концерта, а после — сразу в обратный путь. Интересовались группой "Би-2", тоже шесть автобусов уехало. Захотят поехать на Лепса в Минск — не проблема: задаток вперёд и поедем, — цитируют журналисты слова менеджера одной из компаний Артёма Бочарова.

Украинские поклонники Филиппа Киркорова имеют возможность поехать в Минск. В белорусской столице он выступит осенью текущего года. Одному человеку такая поездка обойдётся в 700–800 гривен (1500–1700 рублей). Билеты на сам концерт в той же турфирме предложат "за отдельную плату".

По словам организаторов, особенно пользуются спросом диджейские фестивали и рок-концерты. Билеты на них можно купить за полгода.

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