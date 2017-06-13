Болгарский патриарх назвал законы на Украине дискриминационными

Настоятель Болгарской православной церкви отправил письмо Порошенко, в котором отмечает, что предложенные к рассмотрению в Верховной раде законопроекты "нарушают равенство религиозных организаций".

Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит направил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором назвал законопроекты, предложенные к рассмотрению в Верховной раде, дискриминационными, сообщает газета "Дума". Он отметил, что такие проекты "нарушают равенство религиозных организаций".

— Считаем, что предлагаемые изменения носят неприкрытый дискриминационный характер — они очевидно нарушают равенство религиозных организаций перед законом и передают их судьбу в руки посторонних людей, — отмечается в послании.

Патриарх отметил, что сложившаяся ситуация "опасна для хрупкого межрелигиозного согласия" на Украине. Он подчеркнул, что предлагаемые поправки не имеют аналогов в современном цивилизованном мире.

Отметим, что на Украине сейчас действует одна каноническая Украинская православная церковь. Она является самоуправляемой в составе Московского патриархата. Кроме того, в стране существуют Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Последние две не признаны мировым православием.

Депутаты предложили запретить единственную каноническую церковь, отобрать её приходы. При этом, согласно инициативе, деятельность церкви должны поставить под контроль государства.