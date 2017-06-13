Британские учёные призвали отказаться от авто ради детского здоровья

Профессор Дэвид Кинг назвал автомобили ящиками, в которых накапливаются токсичные газы.

Профессор Дэвид Кинг предложил родителям отправлять детей в школу пешком, назвав при этом машины ящиками, накапливающими токсичные газы, сообщает Daily Mail.

Исследователь отметил, что дети более подвержены действию токсических веществ, так как их организм только ещё растёт и развивается. Он отмечает, что ходьба очень полезна для детского здоровья.

— Вы можете ездить и на более чистом автомобиле, но ваши дети сидят в ящике, собирающем токсичные выбросы всех транспортных средств. Самое лучшее для нашего здоровья — отказаться от использования машин, — отмечает Кинг.