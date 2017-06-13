На охрану Байкала выделили около 314 миллионов рублей

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На охрану Байкала выделили около 314 миллионов рублей

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Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Бурятии выделят около 314 миллионов рублей на проект по охране озера Байкал. Распоряжение, которое опубликовано на сайте кабмина, подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Кроме того, эти средства пойдут на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Это поможет сократить объёмы сбросов сточных в вод в озеро, а также улучшит экологическую ситуацию в городе.

Стоит отметить, что распоряжение было рассмотрено и одобрено на заседании правительства.

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