На охрану Байкала выделили около 314 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Бурятии выделят около 314 миллионов рублей на проект по охране озера Байкал. Распоряжение, которое опубликовано на сайте кабмина, подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Кроме того, эти средства пойдут на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Это поможет сократить объёмы сбросов сточных в вод в озеро, а также улучшит экологическую ситуацию в городе.

Стоит отметить, что распоряжение было рассмотрено и одобрено на заседании правительства.