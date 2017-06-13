СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского депутата Парасюка

Нардеп Рады также сорвал со здания диппредставительства российский флаг, а радикалы попытались сжечь триколор.

Следственный комитет России завёл дело в отношении нардепа Верховной рады Владимира Парасюка. Украинский депутат проходит фигурантом по делу о нападении на генконсульство РФ во Львове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие получило достаточные доказательства, что Парасюк склонял радикалов напасть на дипмиссию 9 марта прошлого года. В связи с чем на него возбудили дело по статье "Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой".

Как ранее сообщал Лайф, 9 марта 2016 года Парасюк также сорвал флаг России, а протестующие радикалы попытались сжечь триколор. После этого они закидали здание генконсульства яйцами и шашками.