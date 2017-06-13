Мотоциклистам не разрешат ездить в междурядье

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Мотоциклистам не разрешат ездить в междурядье

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Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Как сообщается, Минтранс и МВД не планируют вводить соответствующих поправок в законодательство.

Представители МВД и Министерства транспорта РФ не поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить между рядами, сообщает "Коммерсант".

В МВД сочли идею нецелесообразной, так как по правилам если на проезжей части есть соответствующая разметка, то двигаться нужно строго по полосам. Пересечение сплошной линии не допускается. Но параллельное движение на одной полосе не запрещается, если будет соблюдаться интервал.

В Минтрансе также выразили мнение, что в поправках необходимости нет.

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