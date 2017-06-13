МО Южной Кореи: Найденный дрон КНДР следил за местом установки ПРО США

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МО Южной Кореи: Найденный дрон КНДР следил за местом установки ПРО США

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Фото: ©REUTERS

Представитель оборонного ведомства заявил, что беспилотнику удалось сделать около десяти снимков системы противоракетной обороны THAAD.

Обнаруженный военными Южной Кореи предполагаемый дрон КНДР сделал снимки системы ПРО THAAD США и рухнул на пути домой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Беспилотник с камерой был найден на границе между государствами на прошлой неделе.

— Мы подтвердили, что он сделал около 10 фотографий, — заявил агентству представитель оборонного ведомства.

ПРО THAAD США размещена на территории Южной Кореи в регионе Сонджу примерно в 250 километрах от границы с КНДР. Зенитный ракетный комплекс был доставлен на место развёртывания в апреле 2017 года.

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