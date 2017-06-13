МО Южной Кореи: Найденный дрон КНДР следил за местом установки ПРО США

Представитель оборонного ведомства заявил, что беспилотнику удалось сделать около десяти снимков системы противоракетной обороны THAAD.

Обнаруженный военными Южной Кореи предполагаемый дрон КНДР сделал снимки системы ПРО THAAD США и рухнул на пути домой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Беспилотник с камерой был найден на границе между государствами на прошлой неделе.

— Мы подтвердили, что он сделал около 10 фотографий, — заявил агентству представитель оборонного ведомства.

ПРО THAAD США размещена на территории Южной Кореи в регионе Сонджу примерно в 250 километрах от границы с КНДР. Зенитный ракетный комплекс был доставлен на место развёртывания в апреле 2017 года.