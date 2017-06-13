СКР сообщил об арсенале оружия и двух предсмертных записках "раменского стрелка"

В сарае у Зенкова хранилось несколько видов винтовок, различные типы гранат, а также дымовые и миномётные мины.

"Раменский стрелок" Игорь Зенков, перед тем как забаррикадироваться и устроить стрельбу по прохожим, оставил дома две предсмертные записки. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Кроме того, в сарае у злоумышленника обнаружили винтовку Мосина, пистолет "Вальтер", двуствольный обрез, пистолет-пулемёт Шпагина ППШ, винтовку "Пибоди Мартини", а также винтовку "Арисака". Кроме того, Зенков хранил гранаты разных типов, миномётные и дымовые мины и два нарезных ствола.

В Следственном комитете добавили, что сейчас приостановлен осмотр места ЧП в связи с погодными условиями, поэтому останки матери "раменского стрелка" пока не удалось найти.

Что касается предсмертных записок, то в Следственном комитете отказались рассказать об их содержании в рамках расследования дела. При этом, как ранее сообщал Лайф, в одной из них говорилось, что Зенков "устал жить".

10 мая бойцы Росгвардии совместно с полицейскими и спецслужбами провели спецоперацию по ликвидации Игоря Зенкова. Он открыл беспорядочную стрельбу по своим соседям из винтовки, в результате чего четыре человека погибли.