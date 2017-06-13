Эксперт: Поддержка боевиков в Чечне вписывается в стратегию американских планов

По мнению вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, в США до сих пор скрывается много террористов, которых американские власти не собираются выдавать.

Терроризм представляет собой средство ослабления противников на мировой арене, когда страна, которая стремится стать гегемоном в мире, теряет свои позиции. Такую точку зрения высказал Лайфу вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин, комментируя слова президента Владимира Путина.

— То, что происходило в Чечне, — это вписывается в стратегию американских планов по мировому господству, — сказал эксперт. — То, что сказал Путин, — это вполне оправданно и доказано. Трудно сейчас сказать, сколько, скажем так, доказанных террористов находится на территории Соединённых Штатов. И никто их не собирается выдавать.

Специалист отметил, что бывший президент США Джордж Буш поступил правильно, не отреагировав на слова Путина, который во время беседы назвал ему фамилии сотрудников американских спецслужб, оказывавших поддержку боевикам на Кавказе.

— А что ему можно сказать? Соврал бы ещё раз, — отметил Анохин. — Лучше значительно промолчать, чем оказаться через некоторое время в дурацком положении политика-вруна. Хотя для него это характерно.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что Соединённые Штаты поддерживали боевиков во время войны в Чечне, надеясь тем самым дестабилизировать обстановку в стране.