В России выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Только в Москве для сдачи госэкзамена прошли регистрацию 86,2 тысячи школьников.

Во вторник, 13 июня, выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам.

Заявки на участие в едином государственном экзамене по биологии основного периода подали более 130 тысяч человек. Он проходит на 2,8 тысячи пунктах проведения экзаменов. Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали порядка 76 тысяч человек. Стоит отметить, что ученикам необходимо набрать минимум 22 балла.

Свои результаты по биологии сдающие узнают не позднее 27 июня. Результаты по иностранным языкам планируют предоставить к 30 июня.