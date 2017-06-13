Во вторник в Москве выпадет около 10% месячной нормы осадков

Днём температура не будет подниматься выше 16–18 градусов тепла. Синоптики прогнозируют возвращение летней погоды к выходным.

Специалисты погодного центра "Фобос" заявили, что за 13 июня в столице выпадет около 10% месячной нормы осадков.

— К утру выпал один миллиметр… в течение сегодняшнего дня выпадет пять-семь миллиметров, — цитирует слова синоптика агентство РИА "Новости".

Отмечается, что норма осадков для Москвы и области в первый месяц лета составляет 75 миллиметров.

В течение дня температура не превысит 16–18 градусов тепла. Этот показатель примерно на пять градусов ниже нормы.

Летняя погода вернётся в регион ближе к выходным.