Во вторник в Москве выпадет около 10% месячной нормы осадков

Специалисты погодного центра "Фобос" заявили, что за 13 июня в столице выпадет около 10% месячной нормы осадков.
— К утру выпал один миллиметр… в течение сегодняшнего дня выпадет пять-семь миллиметров, — цитирует слова синоптика агентство РИА "Новости".
Отмечается, что норма осадков для Москвы и области в первый месяц лета составляет 75 миллиметров.
В течение дня температура не превысит 16–18 градусов тепла. Этот показатель примерно на пять градусов ниже нормы.
Летняя погода вернётся в регион ближе к выходным.
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