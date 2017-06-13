На железнодорожной станции в Мюнхене произошла стрельба

Стрельба произошла на одной из станций, где останавливаются городские электрички в Мюнхене, сообщает Focus Online. По предварительной информации, ранен один полицейский.
Situation vor Ort durch Polizeikräfte gesichert. Der Bereich um den S-Bahnhof #Unterföhring wird abgesperrt.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 июня 2017 г.
Полицейские работают на месте. Район вокруг станции оцеплен. Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.
#Periscope ライブ放送: #münchen München #munich munich https://t.co/4ctPStETOb— いたわさ (@itawasa_be) 13 июня 2017 г.
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