На железнодорожной станции в Мюнхене произошла стрельба

Правоохранители работают на месте происшествия. По предварительной информации, ранен один человек.

Стрельба произошла на одной из станций, где останавливаются городские электрички в Мюнхене, сообщает Focus Online. По предварительной информации, ранен один полицейский.

Situation vor Ort durch Polizeikräfte gesichert. Der Bereich um den S-Bahnhof #Unterföhring wird abgesperrt. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 июня 2017 г.

Полицейские работают на месте. Район вокруг станции оцеплен. Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.