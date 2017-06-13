На железнодорожной станции в Мюнхене произошла стрельба

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На железнодорожной станции в Мюнхене произошла стрельба

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Фото: Focus Online

Правоохранители работают на месте происшествия. По предварительной информации, ранен один человек.

Стрельба произошла на одной из станций, где останавливаются городские электрички в Мюнхене, сообщает Focus Online. По предварительной информации, ранен один полицейский.

Полицейские работают на месте. Район вокруг станции оцеплен. Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.

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